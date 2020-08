Comunicado do Business Wire :Symplicity

Com muitos campi navegando na incerteza de como será o outono de 2020, a liderança da universidade está se voltando para a Symplicity Corporation, líder global em empregabilidade de estudantes, para armar estudantes e empregadores com uma plataforma moderna e totalmente virtual para os estudantes encontrarem oportunidades e para as universidades. continue a experiência de preparação para a carreira - seja um campus aberto, híbrido ou totalmente on-line.

A Symplicity anunciou hoje sua nova oferta da Virtual Career Fair, completa com recursos e análises de vídeo universal - disponível em inglês, espanhol, português e árabe. A nova oferta da Feira Virtual de Carreira da Symplicity está disponível para todas as universidades e faculdades de todos os lugares - mesmo que a universidade não seja um parceiro atual da Symplicity.

Há mais de 20 anos, a Symplicity é líder global em soluções de empregabilidade de estudantes para estudantes e recém-formados, tendo se adaptado continuamente para atender seus clientes. Com o lançamento desta oferta, a Symplicity está mais uma vez garantindo aos profissionais, empregadores e estudantes de serviços de carreira as melhores soluções para se adaptar a esse novo mundo virtual com capacidade de vídeo universal, registro ilimitado, análises premium pós-evento e muito mais maneiras para estudantes e empregadores criarem interações significativas.

Com os planos de recrutamento no campus interrompidos para o outono de 2020, a Symplicity pesquisou seus alunos, empregadores e usuários de centros de carreira na primavera de 2020 para determinar o que mais importava em uma preparação profissional de ponta a ponta virtual e em uma experiência justa.

Os dados da pesquisa da Symplicity mostraram que 70% dos parceiros da universidade da Symplicity usavam o Zoom ou planejavam usar o Zoom para eventos virtuais, enquanto porcentagens menores pesquisadas usavam outras plataformas de vídeo como Microsoft Teams, WebEx e outras plataformas de videoconferência. Com a acessibilidade e a usabilidade em primeiro plano em nossa nova oferta, a primeira prioridade da Symplicity foi criar uma solução totalmente compatível com todos os principais provedores de videoconferência para garantir que empregadores, estudantes e instituições pudessem usar as ferramentas de vídeo de sua preferência.

Para os alunos, é importante ter conversas significativas com os empregadores por meio de bate-papo por vídeo. 94% dos estudantes relataram que participariam de uma feira virtual e 61% procuraram interações individuais com os empregadores. Da mesma forma, 69% dos empregadores pesquisados procuraram interações individuais e em grupo com os alunos por meio de bate-papo por vídeo.

A solução completa da Virtual Career Fair da Symplicity permite que os alunos:

-- Compartilhe facilmente currículos e outros dados de perfil com os empregadores

-- Envolver-se em interações individuais com representantes

-- Participe de bate-papos em vídeo em grupo para saber mais sobre as empresas

-- Faça anotações e acesse as informações do empregador para facilitar o acompanhamento

A Virtual Career Fair da Symplicity também permite que os funcionários do centro de carreira vejam com quais alunos conversaram com quais empregadores, analisem todas as interações e gerem relatórios para avaliar o sucesso de suas feiras. Além disso, a Symplicity fornece suporte global inigualável ininterrupto para seus clientes, juntamente com sessões de treinamento contínuas com nossa equipe de suporte.

Universidades como a Elon University já estão vendo o sucesso do suporte da Symplicity em eventos de recrutamento virtual. "Nós já estávamos maximizando totalmente o Symplicity® CSM? antes da COVID-19, mas o que eu realmente gostei foram os seminários on-line de treinamento realizados pela equipe de suporte da Symplicity. Ficou claro que a Symplicity antecipou as necessidades e perguntas de toda a equipe de serviços de carreira, porque esses seminários on-line discutiram a melhor maneira de utilizar os recursos do sistema e adaptar seu uso para um ambiente completamente virtual", afirmou Kristin Walker, diretora associada de experiência e tecnologia do empregador da Universidade de Elon.

"Na Symplicity, sempre nos adaptamos para garantir que estudantes e funcionários da universidade sejam totalmente apoiados para enfrentar os desafios do dia", afirmou o presidente e CEO da Symplicity, Matthew Small. "Entretanto, nossa missão de fornecer acesso ampliado a oportunidades relevantes e significativas é mais importante do que nunca. Nossa nova solução Virtual Career Fair garante que os alunos possam se conectar virtualmente com os empregadores que normalmente visitariam os campi, bem como as empresas menores ou mais distantes que, de outra forma, careciam de recursos para participar".

Sobre a Symplicity Corporation

Fundada em 1997 e sediada em Arlington, VA, a Symplicity é uma consultora de confiança para o ensino superior há mais de 20 anos. A Symplicity fornece soluções abrangentes que ajudam as universidades a gerenciar melhor todos os aspectos da vida do aluno, incluindo serviços de carreira, conduta do aluno, bem-estar e gerenciamento de deficiências. Com sua abordagem em todo o campus, o Symplicity permite que as universidades aumentem os resultados de empregabilidade, admissões, engajamento e classificações dos empregadores. Mais de 2.000 instituições de ensino superior em todo o mundo confiam nas soluções inovadoras da Symplicity. Visite www.symplicity.com para saber mais.

