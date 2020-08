BP tem prejuízo de US$ 16,8 bilhões no segundo trimestre

O grupo britânico BP anunciou nesta terça-feira um prejuízo líquido de 16,8 bilhões de dólares no segundo trimestre, consequência da grande depreciação de ativos relacionada com a crise do mercado de petróleo.

Desde a explosão da plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México há uma década, o grupo britânico não registrava um resultado tão negativo.

A BP assumiu em suas contas do segundo trimestre impostos excepcionais de 20 bilhões de dólares e também anunciou uma redução do dividendo com o objetivo de preservar as finanças e adaptar-se à queda do preço do petróleo provocado pela pandemia.

A BP, que até agora mantinha seus dividendos, anunciou uma queda de 50% em seu valor, de 10,50 centavos a 5,25 centavos por ação.

A decisão deve permitir ao grupo preservar suas finanças diante de uma crise que já levou à demissão de 10.000 trabalhadores, 15% de sua força de trabalho.

O preço do petróleo sofreu uma queda histórica em março, chegando a um valor negativo em abril, mas depois se estabilizou em quase 40 dólares por barril, nível muito inferior que o registrado no ano passado.

A BP prevê que o barril de petróleo deve ficar na média de 40 a 50 dólares até 2050.