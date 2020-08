Costa leste americana se prepara para receber tempestade que desviou da Flórida

A tempestade Isaías se dirigia nesta segunda-feira para os estados da Carolina do Norte e do Sul, na costa leste dos Estados Unidos, aonde chegará novamente convertida em furacão.

A tempestade, que avançava cerca de 100 km a sudeste de Charleston, Carolina do Sul, tinha ventos de 100 km/h, cuja velocidade deve aumentar ao longo do trajeto. Meteorologistas estimam que a mesma "tocará a terra esta noite como furacão", informou o Centro Nacional de Furacões (CNH), com sede em Miami, que estimou que Isaías atingirá as proximidades da fronteira entre as duas Carolinas, podendo ocasionar inundações de 1,5 m.

Em seguida, Isaías seguirá percorrendo a costa leste dos Estados Unidos, com fortes chuvas, que deverão causar inundações e ventos de tempestade em Washington, Filadélfia e Nova York amanhã. Os residentes em áreas de risco "devem tomar as medidas necessárias para proteger suas vidas e propriedades e evitar condições perigosas em potencial", alertou o CNH.

O presidente Donald Trump anunciou que emitiu declarações de emergência para a Flórida e as Carolinas, a fim de liberar verbas federais. "Todos devem permanecer em alerta", pediu, em entrevista coletiva. "Sugiro a todos que sigam as orientações das autoridades estaduais e locais", indicou, assinalando que as mesmas foram "muito precisas até o momento".

- 'Lembrem-se de manter o distanciamento' -

As duas Carolinas sofrem com uma nova onda de coronavírus, enquanto os Estados Unidos lutam para conter a propagação da doença. "Na Carolina do Norte, a maioria sabe o que fazer", afirmou neste domingo o governador do estado, Roy Cooper.

"Levem seu equipamento de emergência, sigam as ordem das autoridades, permaneçam em locais seguros e não dirijam em estradas alagadas. Mas desta vez, incluam máscaras e álcool em gel no equipamento de emergência e lembrem-se de manter o distanciamiento social", assinalou Cooper.

Até 150 soldados da Guarda Nacional foram mobilizados para ajudar nas ações prévias à tempestade, e permanecerão a postos depois, se for necessário, assinalou o governador.

Isaías foi reduzido de furacão de categoria 1 para tempestade tropical após se aproximar da Flórida sem causar danos. Antes, passou como furacão pelo Caribe e deixou um morto em Porto Rico, território americano. O fenômeno provocou, ainda, danos menores em República Dominicana e Bahamas.