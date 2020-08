Nasdaq bate novo recorde, puxado por Microsoft e Apple

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira, apoiada por empresas do setor de tecnologia, incluindo Microsoft e Apple, que levaram o Nasdaq a um novo recorde.

O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,47%, fechando a 10.902,80 unidades, enquanto o Dow Jones fechou com ganho de 0,89%, a 26.664,40 unidades. O índice ampliado S&P; 500 teve alta de 0,72%, a 3.294,61 unidades.

Como aconteceu nas últimas semanas, o mercado de ações se beneficiou da boa saúde do setor de tecnologia. A Microsoft teve alta de 5,62%.

No domingo, a gigante de Seattle confirmou que as negociações para comprar a filial americana da rede social TikTok da controladora chinesa ByteDance continuavam.

A Apple, que registrou um aumento da receita trimestral, para cerca de US$ 60 bilhões no segundo trimestre do ano, teve alta de 2,52% nas suas ações nesta segunda-feira.