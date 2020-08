Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira após o início do dia em território negativo, auxiliados por indicadores que incentivam a demanda por petróleo.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro, em seu primeiro dia como referência de mercado, subiu 1,4%, a US$ 44,15.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em setembro subiu 1,8%, a US$ 41,01.

Em julho, o Brent recuperou 5% e o WTI 2,5%.