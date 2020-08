Exército israelense anuncia ter matado quatro 'terroristas' na fronteira síria

O Exército israelense matou quatro "terroristas" que plantaram explosivos perto de uma cerca de segurança na parte síria das Colinas de Golã, ocupadas por Israel, disse um porta-voz militar nesta segunda-feira (3).

Esses homens não identificados estavam "em território israelense além da cerca", disse o tenente-coronel Jonathan Conricus à imprensa por telefone.

Uma unidade israelense, apoiada por atiradores de elite e suporte aéreo, atacou os homens infiltrados no domingo por volta das 23h locais (19h de Brasília), explicou. Do lado israelense, ele garantiu que não houve vítimas.

Israel e Síria estão tecnicamente em guerra. A Síria é afetada por um conflito iniciado em 2011, no qual rebeldes, jihadistas e várias forças regionais e internacionais se enfrentam.

Desde 2011, Israel realizou vários ataques à Síria, cujo regime é apoiado militarmente pelo Irã e pelo movimento armado xiita libanês Hezbollah.

No mês passado, helicópteros israelenses atingiram alvos militares no sul da Síria em retaliação a disparos contra Israel.

Israel não acusou a Síria diretamente por esses disparos, mas responsabilizou o governo sírio pelo incidente.

Vários meios de comunicação israelenses afirmam que as intervenções de seu país se devem a uma ameaça maior do Hezbollah, apoiado pelo Irã e presente no conflito na Síria.

No mês passado, cinco combatentes apoiados pelo Irã foram mortos em um ataque com mísseis israelenses ao sul de Damasco, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos.