Google apresenta versão mais acessível de Pixel e anuncia modelos 5G

O Google lançou seu novo e mais acessível smartphone Pixel nesta segunda-feira e anunciou que lançará modelos projetados para redes 5G ainda este ano.

O novo Pixel 4a conta com os recursos básicos que tornaram seu antecessor popular, como um sofisticado sistema de câmeras.

Seu preço inicial de US$ 349 é cerca da metade do modelo em estrela da gigante da internet, o Pixel 4.

O novo telefone estará disponível nos Estados Unidos a partir de 20 de agosto.

Ainda um pequeno player no mercado de smartphones, a Google, de propriedade da Alphabet, teve sucesso com o lançamento no ano passado do Pixel 3a, que quebrou a tendência de preços altos para os dispositivos mais importantes.

"No ano passado, o Pixel 3a deu às pessoas a oportunidade de obter os recursos muito úteis do Pixel a um preço mais acessível", disse Brian Rakowski, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Google.

"Este ano, o Pixel 4a e os primeiros Pixels habilitados para 5G, Pixel 4a (5G) e Pixel 5, que serão vendidos neste outono (boreal), continuarão a oferecer os recursos que as pessoas adoram em um novo e elegante dispositivo a preços mais acessíveis".

O próximo Pixel 4a sincronizado com as redes 5G, que ainda está em produção, custará US$ 499 e estará disponível em Austrália, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Japão, Taiwan e Estados Unidos, informou Rakowski.

O mercado global de smartphones "despencou" no segundo trimestre deste ano, e a Apple permaneceu a única provedora líder de crescimento, de acordo com a empresa de análise de mercado Canalys.

A empresa californiana vendeu 45,1 milhões de iPhones em todo o mundo, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, informou Canalys.

Enquanto isso, o mercado global de smartphones caiu 14% para 285 milhões de unidades em um segundo trimestre consecutivo de declínio em meio à pandemia de coronavírus, informou a empresa.

"Até agora, o poder de compra dos consumidores nos principais mercados permaneceu relativamente estável", disse o analista sênior da Canalys Ben Stanton em comunicado.

"O teste real será nos próximos meses, à medida que os fundos de estímulo são cortados e os esquemas de licenciamento temporário são retirados".