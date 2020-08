Furacão Isaías ganha força no Caribe rumo à Flórida, epicentro da pandemia nos EUA

O enorme furacão Isaías sopra, nesta sexta-feira (31), sobre as Bahamas e segue em direção à Flórida, ameaçando se fortalecer para a categoria 2, em um momento em que esse estado do sudeste dos Estados Unidos lida com o avanço implacável da pandemia do novo coronavírus.

Isaías ganhou intensidade na noite de quinta-feira depois de passar pela República Dominicana. Atualmente, encontra-se soprando com ventos máximos sustentados de 130 Km/h perto das Bahamas, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

Agora, o fenômeno é uma grande tempestade de categoria 1 com ventos que se estendem até 335 km de seu centro. Desloca-se para o noroeste a cerca de 28 km/h.

"É possível um fortalecimento hoje (sexta-feira), e se espera que Isaías se mantenha com força de furacão nos próximos dias", escreveu o NHC, com sede em Miami.

Ele passará perto das Bahamas na noite desta sexta e estará sobre ou perto do leste da península da Flórida no sábado, ou no domingo.

O arquipélago das Bahamas está sob aviso de furacão, e a costa sudeste da Flórida, sob alerta de tempestade tropical.

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, anunciou na noite de ontem um relaxamento das medidas estritas de confinamento pela pandemia para permitir que os moradores se preparem para o furacão.

Este é o primeiro furacão que passa pelas Bahamas desde que Dorian, com categoria 5, destruiu duas de suas ilhas no ano passado.

- Um furacão em meio à pandemia -

Na quinta-feira, Isaías provocou inundações severas e deslizamentos de terra ao passar por Porto Rico, além de árvores e postes caídos, casas alagadas e milhares de pessoas sem eletricidade.

Enquanto isso, o estado americano da Flórida, já devastado pela pandemia e com os hospitais sobrecarregados, prepara-se para o golpe do furacão Isaías provavelmente como categoria 2, ou seja, com ventos de mais de 154 km/h.

O governador Ron DeSantis pediu aos moradores para garantirem que "tenham um plano e comida, água e remédios para sete dias".

Já o prefeito de Miami-Dade, Carlos Giménez, disse que o condado possui 20 abrigos que ainda não foram ativados, devido às incertezas que persistem sobre a trajetória da tempestade.

Os centros de testagem para COVID-19 na Flórida estão fechados desde quinta-feira até que seja seguro reabri-los.

A Flórida registra há semanas cerca de 10.000 novos casos de coronavírus por dia e, ontem, contabilizou 253 mortos, um recorde no estado pelo terceiro dia consecutivo.

- Costa leste dos EUA se prepara para receber furacão -

A tempestade Isaías se direciona para os estados da Carolina do norte e do Sul, na costa leste dos Estados Unidos nesta segunda, chegando com força de furacão, em meio ao surto de COVID-19 na região.

Nesta manhã, a tempestade estava à cerca de 145 quilômetros da costa da Geórgia, onde sopravam ventos de até 112 km/h, que podem se intensificar ao longo do dia.

Meteorologistas avaliam "tocará terra esta noite como um furacão... E são esperados fortes ventos e chuvas torrenciais", informou o Centro Nacional de Furacões (CNH), com sede em Miami. Segundo seu boletim atualizado, Isaías chegará ao continente perto da fronteira entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul.

Poderá gerar inundações de aproximadamente 1,5 metro.

A tempestade seguirá depois para a costa leste dos Estados Unidos com chuvas que provavelmente causarão inundações nos estados atlânticos e fortes ventanias em Washington, Filadélfia e Nova York na terça-feira.

Os moradores das regiões na rota da tempestade "devem tomar as ações necessárias para proteger suas vidas e propriedades, e evitar condições potencialmente perigosas", alertou o CNH.

Na região "devem ser encaminhados rapidamente os preparativos para a proteção de vidas e propriedades", insistiu.

- Máscaras na bagagem -

Os estados da Carolina do Sul e do Norte também têm sofrido com o coronavírus, enquanto o restante dos EUA lutam para conter a propagação da doença.

"Na Carolina do Norte a maioria sabe o que fazer", disse o governador do estado, o democrata Roy Cooper, no domingo.

Ele ainda pediu para que os cidadãos levassem seus kits de emergência e que seguissem as ordens das autoridades de se abrigar em locais seguros e não dirigir em ruas inundadas.

"Mas desta vez, levem também suas máscaras e desinfetantes para as mãos nos kits de emergência e lembrem-se de manter o distanciamento social", completou.

Cerca de 150 soldados da Guarda Nacional foram mobilizados para ajudar nas prevenções à tempestade e permanecerão ali se for necessário, disse Cooper.

Isaías foi rebaixado de furacão na categoria 1 para uma tempestade tropical depois de contornar a Flórida sem causar grandes estragos.

Alguns centros de testagem do coronavírus, muitos improvisados em tendas, foram fechados na semana passada na Flórida à medida que a tempestade se aproximava. Agora, foram iniciados os processos para a reabertura, noticiou a imprensa local.

O estado da Flórida se transformou no epicentro da crise sanitária que já causou quase 155 mil mortes nos Estados Unidos. No domingo, foram registrados 77 mortos pela COVID-19, com um total de 6.920 óbitos.

Antes de chegar à costa norte-americana, o Isaías passou como furacão pelo Caribe e Porto Rico, território associados aos Estados Unidos, onde deixou 1 morto.

Também provocou danos menores na República Dominicana e nas Bahamas.