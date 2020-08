TikTok deve ser vendido para empresa americana até 15 de setembro para permanecer no país, diz Trump

O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira que o popular aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok, de propriedade chinesa, estará "fora de operação" nos Estados Unidos, se não for vendido a uma empresa americana até 15 de setembro.

"Marquei uma data por volta de 15 de setembro, data em que a empresa estará fora de operação nos Estados Unidos", disse a repórteres.

"Ele será encerrado em 15 de setembro, a menos que a Microsoft ou alguém mais possa comprá-lo e concluir um acordo", acrescentou.

A Microsoft informou no domingo que continuará as negociações para comprar a parte americana do TikTok, que estima ter um bilhão de usuários em todo o mundo.

A gigante tecnológica de Seattle disse que seu objetivo é concluir as discussões "o mais tardar em 15 de setembro".

O fundador da ByteDance (matriz do TikTok) afirmou nesta segunda-feira que suas equipes estão trabalhando duro para conseguir "a melhor saída possível" para esta crise.

"No ambiente atual, enfrentamos a possibilidade real de uma venda forçada dos negócios do TikTok nos EUA (...) ou uma ordem executiva que proíba o aplicativo", escreveu Zhang Yiming em uma mensagem a toda a equipe da empresa, segundo a agência de notícias de tecnologia Pandaily.

"Enquanto enfrentamos complexidades crescentes em todo o panorama geopolítico e uma pressão externa significativa, nossas equipes estão trabalhando 24 horas por dia e renunciando seus finais de semana nas últimas semanas para garantir a melhor saída possível", afirmou.

O TikTok, usado especialmente pelos jovens que criam, compartilham e assistem vídeos curtos na plataforma, se tornou o alvo mais recente na guerra comercial entre China e Estados Unidos.

O governo de Trump afirma que a empresa é uma ameaça à segurança nacional. Já o TikTok sempre negou firmemente as acusações de que compartilha dados dos usuários com o governo chinês.

Na semana passada, Trump disse que proibiria o aplicativo no país, o que causou grande preocupação entre os usuários, principalmente os criadores de conteúdo que ganham dinheiro na plataforma.

Muitos divulgaram links de suas contas do Instagram e YouTube para evitar perder seguidores caso o TikTok seja de fato bloqueado.