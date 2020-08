GlaxoSmithKline e Sanofi podem fornecer 300 milhões de doses de vacina à UE

A GlaxoSmithKline e a Sanofi afirmaram nesta segunda-feira, 3, que estão em discussões avançadas com a União Europeia para fornecer ao bloco até 300 milhões de doses de uma vacina para a covid-19, caso ela se mostre eficaz. A gigante farmacêutica britânica disse que sua candidata a vacina usa tecnologia da Sanofi para produzir uma vacina contra influenza, bem como uma tecnologia da própria GlaxoSmithKline.



A empresa britânica disse que as doses seriam fabricadas na Europa, com um preço "acessível para todos". Fonte: Dow Jones Newswires.