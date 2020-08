EUA: Navarro diz que governo negocia pacote fiscal com oposição

Assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro afirmou nesta segunda-feira, 3, que o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, negocia com a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, a extensão do programa de auxílio financeiro a trabalhadores que tenham perdido o emprego em meio à crise do coronavírus. De acordo com o assessor, o presidente Donald Trump deseja que o novo pacote fiscal seja aprovado nos próximos dias.



A extensão do programa no país, que expirou na última sexta-feira, é esperada pelo mercado e considerada como essencial para o apoio à economia local, golpeada pela crise do coronavírus. Há, no entanto, um impasse entre governo e oposição. Enquanto Mnuchin defende a redução do repasse para US$ 200 por semana, os democratas não abrem mão de manter o auxílio em US$ 600 por semana, condição que vigorava até o fim de julho.



Em entrevista à Fox News nesta manhã, Navarro mostrou-se otimista com a recuperação econômica nos Estados Unidos, mas ponderou sobre o ritmo do processo. "Estamos retomando a atividade econômica, mas é um longo caminho", afirmou à emissora americana.



EUA-China



O assessor comercial aproveitou a entrevista para fazer novas críticas à China. Ele reforçou a posição da Casa Branca de que a rede social chinesa Tik Tok é uma ameaça à segurança e à privacidade dos EUA, e disse ter "questões" quanto à possível compra da plataforma pela Microsoft, possibilidade levantada no fim de semana, por entender que algumas operações seguiriam no território chinês. "Sei que o aplicativo é divertido, mas é perigoso", declarou à Fox News.



O governo americano ameaça banir o Tik Tok dos EUA, rede social muito popular entre os jovens, como dito na semana passada pelo secretário de Estado, Mike Pompeo.