Credores do Equador aceitam proposta para renegociar dívida

O Equador conseguiu "a maioria necessária" de votos de seus credores para reestruturar cerca de US$ 17,4 bilhões de dívida, em um processo que lhe permitirá reduzir o pagamento do principal dela e dos juros - informou o presidente Lenín Moreno no Twitter nesta segunda-feira (3).

Em um comunicado, o Ministério das Finanças informou ainda que a reestruturação será feita com base no "planejamento original estabelecido pelo país" em julho passado.

Isso representa uma redução de US$ 1,54 bilhão no principal da dívida e uma diminuição da taxa média de juros de 9,2% para 5,3%.