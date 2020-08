França se recusa a ratificar acordo de extradição com Hong Kong

O governo francês decidiu não ratificar o acordo de extradição com Hong Kong, devido à imposição, por parte da China, da polêmica lei sobre segurança na antiga colônia britânica - anunciou a diplomacia francesa nesta segunda-feira (3).

"À luz dos últimos acontecimentos, a França não procederá, no estado atual, à ratificação do acordo de extradição firmado em 4 de maio de 2017 entre a França e a Região Administrativa Especial de Hong Kong", declarou a porta-voz do Ministério francês das Relações Exteriores.