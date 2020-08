Comunicado do Business Wire :First Eagle Investment Management, LLC

A First Eagle Investment Management, LLC ("First Eagle") tem o prazer de anunciar seus planos de abrir uma filial da First Eagle Investment Management Ltd. em Munique (Alemanha) através da qual a empresa prestará serviços a clientes atacadistas internacionais na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), bem como em outros locais fora dos Estados Unidos. O escritório de Munique será supervisionado por Matthieu Louanges, que se une à First Eagle em 3 de agosto como chefe de seus negócios atacadistas internacionais. Louanges estará assentado em Munique, preparando a abertura oficial do escritório da First Eagle, prevista para o final de 2020.

"A First Eagle tem origem na Alemanha e estamos entusiasmados em restabelecer nossa presença local lá após uma ausência de mais de 80 anos", afirmou Mehdi Mahmud, presidente e CEO da First Eagle. "A Arnhold e S. Bleichroeder, empresa predecessora da First Eagle, representaram a fusão de dois bancos alemães históricos: o S. Bleichroeder, com sede em Berlim, fundado em 1803, e o Arnhold, fundado em 1864 e com sede em Dresden. As raízes europeias da First Eagle são profundas e o plano de abrir um escritório na Europa continental é como uma espécie de retorno ao lar. Sob a liderança de Matthieu, que possui uma vasta experiência trabalhando com clientes internacionais e construindo e gerenciando franquias multinacionais, nossa localização em Munique nos ajudará a fortalecer nossa parceria com a Amundi Asset Management e a melhorar nosso atendimento para clientes fora dos EUA no mundo todo."

Louanges e sua equipe, localizados em Munique e Nova York, serão responsáveis pelo negócio de distribuição atacadista internacional da First Eagle, que inclui a parceria de distribuição da empresa com a Amundi Asset Management. A União Europeia e o continente europeu continuarão sendo elementos-chave dos negócios internacionais da First Eagle, e a empresa espera que a Ásia e a América do Sul sejam regiões particularmente importantes do crescimento corporativo no futuro. Destacando o compromisso da empresa com seus negócios internacionais, Louanges se reportará a Mahmud e se juntará ao Comitê de Administração da First Eagle, marcando a primeira vez que um membro do Comitê de Administração está fixado fora dos EUA.

O franco-alemão Louanges ingressa na First Eagle após mais de 20 anos na PIMCO, onde foi um dos líderes mais importantes da franquia da PIMCO na EMEA; como diretor administrativo, ele recentemente liderou o relacionamento global da empresa com a Allianz. No início de seu mandato na PIMCO, Louanges lançou o canal de seguros da empresa na EMEA, que ao longo do tempo evoluiu para o grupo mais amplo de instituições financeiras, e ele tinha ampla responsabilidade de supervisão dos negócios da PIMCO na Suíça e na França, bem como sua equipe de soluções para clientes na EMEA. Louanges ingressou na PIMCO como gerente de portfólio de fundos mútuos e mandatos institucionais em 2000, após sua aquisição pela Allianz, onde ele estava desempenhando um papel semelhante.

"Estou empolgado por fazer parte da First Eagle Investment Management e me tornar membro de seu Comitê de Administração", disse Louanges. "Embora a proposta de investimento da First Eagle já tenha uma ampla base de clientes no mundo inteiro, dado o ambiente econômico e de mercado cada vez mais incerto, ainda existe um forte apetite por soluções que combinam o potencial de retornos atraentes com proteção contra perdas em todos os ciclos do mercado. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Mehdi e o resto dos meus novos colegas para fazer com que as soluções de investimentos diferenciadas e testadas pela First Eagle sejam acessíveis a clientes internacionais e para apoiar nossa importante parceria com a Amundi Asset Management."

Louanges sucede a Robert H. Hackney Jr., um veterano de 25 anos da First Eagle. Hackney permanecerá na empresa, primeiro para ajudar na transição de sua liderança do negócio de distribuição atacadista internacional e depois como consultor de Mahmud e da equipe de liderança da empresa em iniciativas estratégicas. "A liderança de Robert foi parte integrante do sucesso de nossa parceria com a Amundi Asset Management e nossos negócios atacadistas internacionais. Nós nos beneficiamos de sua perspetiva estratégica ao longo dos anos e aguardo com expectativa o seu conselho contínuo à medida que continuamos desenvolvendo a empresa", comentou Mahmud.

SOBRE A FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT

A First Eagle Investment Management é uma empresa independente de administração de investimentos, sediada em Nova York, com aproximadamente US$ 101 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2020. Dedicada a fornecer uma administração prudente dos ativos dos clientes, a empresa concentra-se em investimentos ativos, fundamentais e agnósticos de referência, com forte ênfase na proteção contra perdas. Ao longo de uma longa história que remonta a 1864, a First Eagle tem ajudado seus clientes a evitar prejuízos permanentes de capital e obter retornos atraentes através de ciclos econômicos muito variados - uma tradição que é crucial para sua missão atual. As capacidades de investimento da empresa incluem ações, renda fixa, crédito alternativo e estratégias de múltiplos ativos. Para mais informações sobre a First Eagle, acesse www.feim.com. Para informações sobre o crédito alternativo da First Eagle, acesse www.feac.com.

First Eagle Investment Management é a marca registrada da First Eagle Investment Management, LLC e de seus consultores de investimento subsidiários.

