Restaurante indiano aposta no 'curry COVID' para atrair clientes

Um restaurante criou uma fórmula engenhosa para voltar a atrair os clientes, menos presentes neste estabelecimento no oeste da Índia, adaptando seu cardápio ao universo da pandemia, com o "curry COVID" e o "Mask Naans".

"Foram tempos realmente difíceis para nós e para o nosso setor", disse Yash Solanki, proprietário do restaurante vegetariano Vedic eatery, na cidade de Jodphur (oeste).

O famoso pão indiano agora é apresentado na forma de máscara, enquanto as bolas de legumes fritos com molho de curry são moldadas para se parecerem com o coronavírus.

"Embora a curva de contágio tenha se acalmado recentemente, o medo ainda prevalece. As pessoas ainda relutam em sair para comer fora", lamenta Solanki.

Para remediar isso, ele criou um novo menu com referências ao vírus e afirma que seu "curry COVID" tem uma quantidade maior de especiarias e ervas, sendo, por isso, melhor para a saúde.

Quase 800 pessoas morrem todos os dias por coronavírus na Índia, onde cerca de 50.000 novos casos são registrados diariamente.