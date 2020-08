Ferrari reduz previsões para 2020 devido ao coronavírus

A fabricante italiana de automóveis de luxo reduziu mais uma vez as previsões para 2020 devido à pandemia de coronavírus.

A empresa prevê um faturamento de mais de 3,4 bilhões de euros (quase 4 bilhões de dólares), contra uma margem de entre 3,4 e 3,6 bilhões em maio, e mais de 4,1 bilhões antes da pandemia de COVID-19.

A marca sofreu um colapso de quase 95% do lucro líquido no segundo trimestre, a 9 milhões de euros.

As entregas de carros caíram à metade na comparação com 2019, com 1.389 automóveis liberados.

A queda é explicada parcialmente pela interrupção das atividades durante sete semanas, entre março e o início de maio, nas fábricas de Maranello e Módena (norte da Itália) e da distribuição em todo o planeta, uma consequência das medidas de confinamento adotadas para tentar conter a propagação do coronavírus.