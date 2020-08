EUA podem reverter quadro atual de intensa transmissão da covid-19, diz OMS

Líder da resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia da covid-19, Maria Van Kerkhove afirmou nesta segunda-feira, 3, que os Estados Unidos "podem reverter" o quadro atual de intensa transmissão da covid-19 em alguns Estados. Ela notou que há entre alguns americanos "sentimentos de depressão e desespero" com a pandemia, mas insistiu na importância de uma "resposta abrangente".



"Fique em casa se houver orientação para isso; use máscara se for orientado a isso", exemplificou Maria, durante entrevista coletiva da entidade.



Também presente, o diretor executivo da OMS, Michael Ryan, afirmou que há um potencial para a transmissão da doença aumentar a velocidade e que ela mostra isso "em alguns casos".



E disse que, em alguns países, não especificados por ele, a intensidade da transmissão é tanta que a tarefa de suprimir os casos exigirá "um grande esforço em termos de comportamento pessoal e comunitário".



Em alguns casos, Ryan considerou, como havia mencionado em coletivas anteriores, que será preciso reverter algumas medidas de reabertura econômica, "dar um passo atrás" para controlar a situação.