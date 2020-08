Morte de menina de 12 anos em tiroteio choca Suécia

A morte a tiros de uma menina de 12 anos perto de Estocolmo causou grande comoção na Suécia, nesta segunda-feira (3), no momento em que o país sofre um aumento de tiroteios entre gangues rivais.

A adolescente foi fatalmente ferida no domingo de manhã, na frente de uma loja de "fast-food" em Norsborg, um bairro modesto e em geral tranquilo, situado no sul da capital sueca, informou a polícia.

Desde o anúncio da morte, os moradores depositam flores e velas, formando um coração, na cena do crime.

"Isso não deveria mais acontecer. Era uma menina de 12 anos! Quem vive aqui merece uma vida melhor", afirma indignada Christina Lundström, uma moradora de 51 anos que se aproximou para rezar.

"Nenhum político está aqui para demonstrar seu apoio, que vergonha!", criticou Daniel Acat, de 32.

O ministro da Justiça, Morgan Johansson, manifestou à agência de notícias TT seu "choque e repulsa" por um caso que provocou inúmeras reações.

Segundo a imprensa sueca, dois membros de uma gangue criminosa presente no local foram os verdadeiros alvos dos inúmeros tiros.

Com uma das menores taxas de homicídios do mundo, a Suécia enfrenta, há vários anos, um problema de uso de dispositivos explosivos e de tiroteios contra prédios, veículos e, mais recentemente, pessoas.

No primeiro semestre de 2020, 20 pessoas morreram na Suécia em 163 tiroteios, de acordo com a polícia. No ano passado, foram registrados 42 óbitos em 334 incidentes violentos.