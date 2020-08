AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Agosto)

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Prazo final para concluir negociações de dívida com credores - 19H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Confinamento contra o coronavírus - (até 30 de Agosto)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Joe Biden deve escolher companheiro de chapa no início de agosto - (até 8)

(+) TEXCOCO (México) - Crise sanitária deixa orfanato do México com dezenas de crianças cujas mães foram assassinadas ou que estão desaparecidas ainda mais vulnerável -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI publica relatório anual do setor externo - 11H00

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

BUENOS AIRES (Argentina) - Termina fase de flexibilização do confinamento em Buenos Aires - (até 16)

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Inteligência artificial ajuda a detectar COVID-19 no Brasil -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Resultados EasyJet - 04H00

(+) LONDONDERRY (Reino Unido) - Cortejo fúnebre em homenagem a John Hume - 14H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

BRUXELAS (Bélgica) - Prazo para a decisão antitruste da UE sobre a aquisição pelo Google da empresa Fitbit -

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Líbano mantém conversações com o FMI para obter ajuda financeira - (até 31 de Dezembro)

QUARTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Copom (Decisão Tasa SELIC) - 19H00

Europa

AMSTERDÃ (Holanda) - Máscaras contra vírus encomendadas para distrito da luz vermelha de Amsterdã -

(+) LONDONDERRY (Reino Unido) - Funeral de John Hume - 08H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Líder do Hezbollah faz discurso televisionado - 15H30

QUINTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2020

América

MONTREAL (Canadá) - Bombardier divulga resultados - 08H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Banco da Inglaterra publica relatório de política monetária - 03H00

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Advogada do TJE emite parecer sobre a validade do mandado de prisão no caso de Madeleine McCann - 05H30

Ásia-Pacífico

HIROSHIMA (Japão) - 75º aniversário do bombardeio nuclear dos EUA em Hiroshima e Nagasaki, que matou mais de 210.000 pessoas -

SEXTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2020

América

BRASIL - Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo - (até 9)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial dos EUA - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do emprego nos EUA - 10H30

Europa

HAIA (Holanda) - Tribunal especial que investiga assassinato do ex-premiê do Líbano Hariri anuncia veredicto - 07H00

(+) GÜSTROW (Alemanha) - O partido CDU de Merkel mantém convenção estadual - 14H00

DOMINGO, 9 DE AGOSTO DE 2020

Europa

(+) BIELORRÚSSIA - Eleição presidencial -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Resultados da Saudi Aramco -

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2020

Europa

(+) IRLANDA - Reabertura dos pubs -

TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2020

(+) DRAWSKO POMORSKIE (Polónia) - Tropas dos EUA e da Polônia participam dos exercícios Defender-Europe -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Publicação de 'Finding Freedom', um livro sobre o duque e a duquesa de Sussex -