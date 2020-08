Nobel da Paz John Hume morre aos 83 anos

O político John Hume, um católico moderado, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1998 por seu papel na reconciliação da Irlanda do Norte, faleceu nesta segunda-feira aos 83 anos, anunciou família.

"John faleceu durante a madrugada após uma curta doença", afirma um comunicado divulgado pela família do ex-líder católico nacionalista.

Hume foi o idealizador do acordo da Sexta-Feira Santa assinado em 1998 com o líder protestante do Partido Unionista do Ulster (UUP) David Trimble, que também recebeu o Nobel da Paz.