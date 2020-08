Von der Leyen pede que governos da UE lutem contra discriminação dos ciganos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu aos países do bloco que se comprometam a acabar com o racismo de que são vítimas os ciganos no dia em que o continente lembra o extermínio deste povo pelos nazistas.

"Temos que substituir o racismo contra os ciganos por abertura e aceitação, mensagens e crimes de ódio pela tolerância e respeito à dignidade humana e a violência pela educação sobre o Holocausto", disse Von der Leyen em um comunicado.

No comunicado conjunto com a comissária europeia de Valores e Transparência, Vera Jourova, e da Igualdade, Helena Dalli, também homenagearam as vítimas ciganas dos campos de concentração e extermínio nazistas.

"A Comissão pede a todos os Estados-membros que se unam no compromisso de acabar com o racismo e a discriminação que afeta de forma flagrante nossas minorias étnicas ciganas", afirmaram na mensagem.

Também pediram aos 27 países-membros do bloco "que se comprometam a adotar uma nova estratégia da UE a favor da igualdade, da inclusão e da participação dos ciganos para promover maior equidade social e igualdade em todos os aspectos".

Quinhentos mil ciganos morreram nos campos de extermínio nazistas, onde também se organizou o assassinato sistemático de seis milhões de judeus.