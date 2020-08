Ataque de jihadistas no Camarões deixa ao menos 16 mortos

Ao menos 16 pessoas morreram entre a noite de sábado e este domingo (2), durante ataque atribuído a jihadistas do grupo Boko Haram contra um acampamento de deslocados no norte do Camarões, segundo uma autoridade local.

"O balanço atual é de 16 mortos, é evidente que o Boko Haram é o responsável", disse à AFP Mahamat Chetima Abba, prefeito da localidade de Mayo-Moskota, onde está o acampamento.

Segundo outro funcionário do município, que pediu para ter sua identidade preservada, "o lugar onde ocorreu o ataque é um refúgio onde as pessoas se escondiam em caso de ataque do Boko Haram".

"Havia uma calma relativa há semanas, mas aproveitaram seu conhecimento no terreno para os pontos de vigilância e as posições das forças de segurança. Fomos pegos de surpresa", comentou o prefeito, líder tradicional da região.

O grupo jihadista, nascido no nordeste da Nigéria em 2009, ataca regularmente o norte do Camarões, habitualmente para roubar gado e alimentos.