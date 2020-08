Série mexicana 'Chaves' sai do ar em toda a América Latina

A popular série de televisão "Chaves", protagonizada por Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" e que continuava sendo transmitida principalmente na América Latina, foi tirada do ar de todos os canais em que era exibida, informaram os filhos do falecido ator neste domingo (2).

Criada por Gómez Bolaños em 1970 e com o último capítulo gravado em janeiro de 1980, "Chaves" foi retirada da televisão desde 1o de agosto porque, segundo a imprensa mexicana, a família do ator e o canal Televisa não chegaram a um acordo sobre os direitos da série.

"Embora estejamos tristes pela decisão, minha família e eu esperamos que Chespirito esteja em breve nas telas do mundo. Continuaremos insistindo e estou seguro de que conseguiremos", escreveu em sua conta do Twitter Roberto Gómez Ferán, filho do ator.

A retirada de "Chaves" do ar entrou para os assuntos mais comentados no Twitter, com várias mensagens de lástima dos espectadores de países de língua espanhola, os quais ressaltaram os valores manifestados pelo programa, como a amizade, solidariedade e a honestidade.

No entanto, também havia duras mensagens de crítica, principalmente de usuários mexicanos, que consideram que o programa "manipulava" as crianças e tinha nuances "classistas".

Após a morte de Chespirito, a revista Forbes estimou que "Chaves" reportou à Televisa cerca de US$ 1,7 bilhão até 2014.