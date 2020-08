Operação militar captura 'El Marro', líder de cartel dedicado ao roubo de gasolina

José Antonio Yépez, apelidado de "El Marro" e líder do poderoso cartel Santa Rosa de Lima dedicado ao tráfico de combustíveis no México, foi capturado na madrugada deste domingo (2) durante uma operação militar no estado central de Guanajuato, informou o governo.

"José Antonio 'N' (pela lei se reservam os apelidos, ndlr) também conhecido como 'El Marro', foi preso", informou Alfonso Durazo, secretário de Segurança federal, em sua conta oficial do Twitter.

Yépez, um dos suspeitos criminais mais procurados do México, forjou nos últimos anos um poderoso grupo criminoso que se dedica essencialmente à perfuração de oleodutos que usam combustíveis, para vendê-los posteriormente no mercado ilegal.

Durazo explicou que, após ser preso nesta madrugada, Yépez foi transferido para uma prisão de segurança máxima localizada no Estado do México (centro), onde será apresentado a um juiz federal que emitiu o mandado de prisão contra ele "por crime organizado e roubo de combustível".

Em 24 de julho, também foi preso em Guanajuato José Guadalupe, conhecido como "El Mamey", considerado um dos principais tenentes de Yépez e chefe de uma célula do cartel Santa Rosa de Lima.

As autoridades haviam capturado em junho cerca de 30 membros deste cartel criminoso, incluindo a mãe e irmã de "El Marro", que depois divulgaram um vídeo pedindo a prisão de seus familiares.

As duas mulheres, que alegaram ter sido torturadas, foram libertadas no dia seguinte.

Guanajuato é um dos maiores centros industriais do México, com fábricas de grandes empresas transnacionais.

Essas atividades, além da presença de uma boa infraestrutura energética, atraem organizaçõe como o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) e o Cartel Santa Rosa de Lima que, além do narcotráfico e do roubo de combustível, se dedicam também à extorsão e ao sequestro.

Ambos os grupos mantêm uma disputa sangrenta fez de Guanajuato um dos estados mais violentos do México.