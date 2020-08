José Antonio Yépez, apelidado de "El Marro" e líder do poderoso cartel Santa Rosa de Lima dedicado ao tráfico de combustíveis no México, foi capturado na madrugada deste domingo (2) durante uma operação militar no estado central de Guanajuato, informou o governo.

"José Antonio 'N' (pela lei se reservam os apelidos, ndlr) também conhecido como 'El Marro', foi preso", informou Alfonso Durazo, secretário de Segurança federal, em sua conta oficial do Twitter.