Convenção Republicana para nomear Trump candidato será fechada à imprensa

A convenção para nomear o presidente dos Estados Unidos Donald Trump como candidato do Partido Republicano à reeleição será fechada à imprensa, disse uma porta-voz da sigla, citando o novo coronavírus.



Se a decisão do partido se mantiver, será a primeira convenção na história moderna que será fechada a repórteres. "Estamos trabalhando dentro dos parâmetros de regras estaduais e locais com relação ao número de pessoas que podem participar de eventos", disse a porta-voz do partido.



No dia 24 de agosto, 366 delegados da sigla devem se reunir em Charlotte, na Carolina do Norte, para formalizar Trump como candidato à reeleição. Eles vão votar por procuração em nome de mais de 2.500 delegados.