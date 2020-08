Flórida chega a 7 mil mortes por covid em meio a preparação para furacão

Em meio às preparações para enfrentar o furacão Isaias, a Flórida atingiu neste sábado, 1º, a marca de 7 mil mortes por covid-19.



Ao passar pelas Bahamas nesta tarde, o Isaias enfraqueceu e tornou-se uma tempestade tropical, mas a expectativa é de que retome a força de furacão nesta noite, antes de atingir os Estados Unidos.



Neste sábado, o país tinha 4.608.206 casos confirmados de coronavírus, com 154.145 mortes, de acordo com as contas da Universidade Johns Hopkins.