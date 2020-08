Mais de 60 pessoas morrem intoxicadas por álcool de contrabando na Índia

Mais de sessenta pessoas morreram depois de beber álcool de contrabando intoxicado no estado indiano de Punjab (nordeste), afirmaram as autoridades e a imprensa.

As vítimas morreram em três distritos do estado e a polícia prendeu 10 pessoas, afirmaram as autoridades.

Centenas de pessoas morrem a cada ano na Índia por álcool intoxicado produzido em destilarias de rua, que é vendido por apenas 10 rúpias (13 centavos de dólar) o litro.

Onze pessoas morreram no distrito de Gurdaspur, declarou um funcionário à AFP. A agência de notícias Press Trust of India e outros meios de comunicação informaram neste sábado que a bebida ilegal causou 53 mortes nos distritos vizinhos de Amritsar e Tarn Taran.

Acredita-se que tenha havido mais mortes nos últimos dias, mas não se pode provar já que os corpos foram incinerados sem que fosse feita uma autópsia.

O primeiro-ministro do estado de Punjab, Amarinder Singh, disse na sexta-feira que ordenou uma investigação especial sobre as mortes e que "ninguém que seja declarado culpado será perdoado".