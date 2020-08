Aumenta para nove o número de mortos em explosão em mina na Colômbia

Nove trabalhadores morreram devido a uma explosão em uma mina de carvão nesta sexta-feira, no nordeste da Colômbia, segundo uma autoridade local informou à AFP.

Um relatório divulgado no dia anterior registoru oito mortos após uma explosão, supostamente pela acumulação de gases, no munícipio de El Zulia, no departamento de Norte de Santander.

No entanto, o diretor de gestão de risco desta cidade, Angelmiro Berbesí, confirmou neste sábado à AFP que "são nove" mortos.

Os socorristas estão trabalhando para recuperar no decorrer do dia os três últimos corpos que continuam dentro da mina El Cedro.