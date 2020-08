Os agentes federais dos Estados Unidos enviados para Portland, palco de fortes protestos, vão permanecer na cidade até que a polícia local possa concluir "a limpeza de anarquistas e agitadores", disse o presidente Donald Trump, no Twitter.

O tuíte do republicano foi publicado depois que agentes federais começaram uma retirada programada da maior cidade do estado de Oregon, abalada por fortes protestos contra o racismo e a brutalidade policial.

Centenas de pessoas ocuparam as ruas do centro no início da manhã de sábado.

Um manifestante, que se identificou como Rudi, perguntou-se: "O que significa limpeza?" "Nada acontece que precise de limpeza ... sem tumultos, sem saques. Trump está apenas discursando para agitar sua base", disse o homem de 39 anos à AFP.

Um jornalista da AFP disse que o clima era calmo, sem a presença visível de agentes federais.

A polícia de Portland liberou parques e rodovias do centro na sexta-feira, antecipando a retirada gradual das forças federais.

O prefeito de Portland, o democrata Ted Wheeler, disse que a ação fazia parte do acordo de retirada. No Twitter, Wheeler agradeceu aos manifestantes pacíficos que "recuperaram o espaço que já foi palco de violência para compartilhar sua poderosa mensagem de reforma da justiça".

- "Estado policial" -

No início de julho, o governo Trump enviou agentes federais, muitos em uniformes de combate, para a cidade de 650.000 habitantes, após denúncias de vandalismo contra o tribunal federal e outros prédios públicos durante os protestos provocados pela morte do afro-americano George Floyd por um policial em 25 de maio em Minneapolis.

A presença de forças inflamou a situação em Portland, especialmente depois que vídeos mostraram prisões de manifestantes por agentes em carros não identificados.

Os democratas afirmaram que a intervenção se assemelha ao "estado policial" e que foi uma decisão política para demonstrar aos eleitores que Trump é comprometido com a justiça e a ordem.

O procurador-geral do país, Bill Barr, defendeu o recurso às forças federais e negou que seja politicamente motivado.

"Após a morte de George Floyd, manifestantes violentos e anarquistas se aproveitaram de protestos legítimos para desencadear o caos e a destruição", disse Barr ao Comitê de Justiça do Congresso.

Sob um acordo alcançado entre as autoridades do Oregon e o governo Trump na quarta-feira, as forças federais começaram a se retirar da cidade na quinta-feira.

No entanto, sua retirada foi condicionada a que a polícia local garantisse a segurança dos prédios que abrigam as instituições que haviam sido objeto da raiva dos manifestantes.

O secretário interino de Segurança Interna, Chad Wolf, alertou no início desta semana que a retirada dependia das condições de segurança melhorarem "significativamente".

Na quinta-feira, Trump reiterou a necessidade de intervenção federal.

"Estamos lidando com o governador e o prefeito e achamos que eles não sabem o que estão fazendo porque isso não deveria estar acontecendo há 60 dias", disse a jornalistas.

"Não é nosso trabalho entrar e limpar as cidades. Isso deve ser feito pela polícia local", acrescentou Trump.