EUA muda seu representante máximo em Cuba

Estados Unidos nomeou como seu representante máximo diplomático em Cuba Timothy Zúñiga-Brown, que substituirá Mara Tekach, cuja gestão de dois anos foi marcada por constantes episódios de tensão com o governo socialista.

"Esta é uma transição de rotina, que ocorre regularmente em todos os postos diplomáticos", disse na noite desta sexta-feira à AFP um porta-voz do Departamento de Estado em Washington, que afirmou que a chegada do diplomata ocorrerá "nos próximos dias".

Zúñiga-Brown, com 30 anos de carreira, desempenhava até agora a função de Coordenador do Escritório de Assuntos Cubanos do Departamento de Estado.