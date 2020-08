Líder religioso da Coreia do Sul é preso por sabotar combate ao coronavírus

O líder de uma seita religiosa da Coreia do Sul foi preso neste sábado (1) por supostamente sabotar os esforços do govenro para conter a pandemia de coronavírus.

Lee Man-hee, 88, é o líder da Igreja Shincheonji de Jesus, que é frequentemente considerada uma seita.

Lee é acusado de fornecer dados incorretos e listas falsas sobre as reuniões do grupo às autoridades de saúde.

Ele foi preso no início deste sábado "depois que o Tribunal do Distrito de Suwon concedeu um mandato de prisão às 1:20 (horário local)", disse um porta-voz do tribunal à AFP.

Até 19 de julho, mais de 5.200 coreanos relacionados à seita foram infectados com coronavírus, 38% de todos os casos confirmados no país, de acordo com o centro coreano de controle e prevenção de doenças.

Shincheonji afirmou que seus membros enfrentarão um estigma social e discriminação se suas crenças se tornarem conhecidas publicamente, dissuadindo alguns de responderem a perguntas judiciais.

Lee também é acusado de desviar 5.6 bilhões de won (US$ 4.69 milhões) de fundos da igreja e realizar eventos religiosos em instalações públicas sem autorização.