O Irã declarou, neste sábado (1), que prendeu o líder de um grupo acusado pela República Islâmica de estar por trás de um ataque realizado na cidade de Shiraz (sudoeste) em 2008, que deixou 14 mortos.

"Jamshid Sharmahd, chefe do grupo terrorista Tondar [com base] nos Estados Unidos [...], está agora entre as poderosas mãos" dos agentes dos serviços de inteligência iranianos, informou a televisão estatal, que cita um comunicado do Ministério da Inteligência.