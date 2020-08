Comunicado do Business Wire :Dole Food Company, Inc.

A Dole Food Company anunciou hoje as últimas notícias sobre os esforços da empresa para combater a Fusarium Tropical Race 4 (TR4), doença vegetal que representa uma ameaça às bananas, uma das principais culturas alimentares do planeta.

Desde a descoberta da TR4 no norte da Colômbia no ano passado, a Dole rapidamente implementou o plano de resposta à TR4, iniciando atividades de prevenção em toda a América Latina em coordenação com autoridades locais e especialistas internacionais para conter e prevenir a disseminação da doença.

Um programa de controle trienal foi imediatamente executado em 2019 com o objetivo de garantir que protocolos de biossegurança sejam seguidos em todas as fazendas de produção de bananas da Dole e de fornecedores independentes. As normas foram desenvolvidas a partir das melhores práticas observadas em países produtores da fruta onde o controle da doença foi bem-sucedido e são revisadas e intensificadas constantemente de acordo com a instalação. A estrutura e a localização das fazendas são analisadas para aumentar a eficiência do plano de mitigação com base no risco.

Além disso, a Dole continua a compartilhar as melhores práticas com agricultores independentes e se envolver com autoridades públicas, iniciativas de partes interessadas e parceiros setoriais para garantir que nossas ações sejam coordenadas e tenham maior resposta na América Latina e demais regiões do mundo. Esses esforços exigem investimentos consideráveis e, até agora, não há comprovação de que a TR4 tenha se disseminado a partir da região na Colômbia onde foi inicialmente identificada.

"Felizmente, a disseminação dessa doença na América Latina ficou restrita à região de La Guajira, na Colômbia, mas esta questão não é exclusiva de uma região ou produtor de banana. Ela afeta o setor inteiro e por isso precisamos estar atentos", declarou Patricio Gutiérrez, diretor de inovação em P&D; da Dole Tropical Products. "O controle apenas não é suficiente. Temos de encontrar maneiras de ir além da proteção e achar uma solução sustentável para esse problema no longo prazo".

A Dole está analisando várias soluções possíveis.

Uma delas é descobrir como implementar medidas de controle biológico seguras e aprovadas que evitem a doença.

Além disso, a Dole está trabalhando em estreita colaboração com instituições de pesquisa internacionais para desenvolver uma variedade de banana resistente à doença por meio do aperfeiçoamento da cultura e métodos convencionais de reprodução. A empresa participa desde 2016 de um consórcio em parceria com a Fundação de Pesquisa Hondurenha (FHIA) para desenvolver variedades de banana resistentes à TR4. Embora o desenvolvimento de um novo tipo de banana através de reprodução tradicional seja uma tarefa meticulosa, a equipe de pesquisa vem apresentando importantes avanços e diversas linhagens resistentes já estão sendo avaliadas em laboratório ou em campo.

Mais recentemente, a Dole passou a colaborar com empresas de biotecnologia de precisão para desenvolver culturas imunes e se uniu, ao lado de importantes atores do setor de banana, à aliança global contra a TR4, presidida por IICA e Bayer. Independentemente dos esforços da empresa e de terceiros derem resultados, a Dole pretende participar da discussão de como tornar a solução disponível para produtores de bananas do mundo inteiro.

