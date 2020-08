Sobe para oito o número de mortos em explosão em mina de carvão na Colômbia

Autoridades anunciaram nesta sexta-feira (31) ter encontrado os corpos de mais dois trabalhadores que faleceram na explosão em uma mina de carvão em El Zulia, nordeste da Colômbia, aumentando o total de óbitos para oito pessoas.

Mais cedo, as buscas haviam encontrado os corpos de seis pessoas, que faleceram na "explosão (...) em uma mina subterrânea de carvão, aparentemente associada ao [gás] metano", segundo o secretário de Minas e Energia do departamento de Norte de Santander, Olger López, que conversou com a AFP.

Um grupo de socorristas, engenheiros e mecânicos encontrou posteriormente "os corpos de duas vítimas", informou a Agência Nacional de Mineração (ANM) via Twitter. Um trabalhador segue desaparecido.

A ANM revelou que a explosão ocorreu em uma mina chamada El Cedro, que estava "em processo de legalização", e que uma equipe de socorro buscava os desaparecidos.

Embora a Colômbia esteja em confinamento por ordem do governo para conter o avanço do novo coronavírus, a mineração é uma das várias exceções que continuaram a funcionar durante a pandemia.

Nos primeiros seis meses do ano, 80 pessoas morreram em acidentes com minas no país, segundo dados da ANM. Em 2019, foram 82.

Segundo a Federação Nacional dos Produtores de Carvão, a Colômbia é o principal produtor desse mineral na América Latina, o terceiro maior de carvão metalúrgico do mundo e o quarto maior de carvão térmico.