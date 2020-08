Congresso da Guatemala prorroga estado de calamidade por COVID-19

O Congresso da Guatemala prorrogou nesta sexta-feira (31) por 30 dias o estado de calamidade que vigora desde o começo de março para conter a propagação da COVID-19, com restrições aos direitos de locomoção e organização.

A extensão da medida, pedida pelo governo, foi aprovada por 88 dos 160 deputados que compõem o Legislativo, informou o deputado opositor Samuel Pérez.

Os congressistas prorrogaram a medida em um momento em que a pandemia deixa 49.789 contagiados e 1.924 mortos, segundo o último balanço oficial.

A ampliação da medida ocorre depois de o presidente Alejandro Giammattei anunciar no domingo passado a progressiva reabertura das atividades, restritas há quatro meses para conter a pandemia.

Nesta sexta, o transporte público coletivo na capital foi o primeiro do país a retomar o serviço, embora de forma limitada e com medidas de prevenção sanitária.

A Guatemala mantém um toque de recolher parcial desde 22 de março para conter a propagação do novo coronavírus.

Igualmente, continuam suspensas as aulas em escolas e universidades e estão proibidas as atividades sociais, esportivas e culturais, enquanto as fronteiras estão fechadas à entrada de estrangeiros.