Violência ressurge em região mapuche em meio à pandemia no Chile

Em meio à pandemia, estado de emergência e presença de forças de segurança, a violência ressurgiu em uma região mapuche no sul do Chile, após décadas de um conflito sem solução.

Há cerca de vinte anos, grupos indígenas radicais como a Coordenadoria Arauco Malleco (CAM) e a Resistência Mapuche Lafkenche reivindicam vários ataques a indústria florestal, entre outras ações com as quais tentam "conter" esta atividade em territórios que o povo mapuche considera seu por direito ancestral.

Embora os atentados não sejam incomuns nessas áreas do sul do Chile, a multiplicação nos últimos meses tem sido evidente. Ambos os grupos indígenas reivindicaram alguns desses atos de violência.

O último, sem autor identificado, ocorreu na quinta-feira à tarde, quando um trem de carga descarrilou após a ação de um grupo armado na região de Araucanía.

Entre janeiro e julho, houve pelo menos 38 ataques contra veículos e máquinas florestais nas regiões de Araucanía e Biobío, cerca de 600 km ao sul de Santiago. Este é o número mais alto nos últimos seis anos, de acordo com a Association of Forest Contractors.

Além disso, 70 prisões foram registradas na região, segundo a Subsecretaria de Interior e Segurança.

Nesta sexta-feira, o ministro do Interior e Segurança Pública, Víctor Pérez, que acaba de assumir o cargo, chegou a Araucanía em meio a protestos, para discutir com as autoridades locais o aumento da violência, apesar do toque de recolher noturno que vigora há quase cinco meses e a forte presença militar e policial devido às medidas tomadas pelo coronavírus.

"São grupos com financiamento, com capacidade operacional e logística que são determinados, muito determinados, que não há paz e tranquilidade e é isso que devemos combater", disse Pérez, sobre os grupos que realizam os ataques que causaram danos milionários, sem mortes.

Também existem inúmeros relatos de 'autoataques' incendiários na área, destinados a cobrar seguros e supostas situações forjadas pela polícia chilena.

A polícia está sob investigação há dois anos, após acusações de plantar provas para acusar a cúpula do CAM de uma série de ataques, na chamada 'Operação Hucarán'. Também é suspeita de destruir provas após o assassinato em novembro de 2018 de Camilo Catrillanca, membro da comunidade Mapuche, por um tiro da polícia.

- Tensão por greve de fome -

Além das demandas históricas dos mapuches pela restituição de terras que agora estão nas mãos de empresas florestais, a tensão é agravada pela extensa greve de fome realizada pelo "machi", o guia espiritual mapuche Celestino Córdova, condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato de um casal de idosos em 2013.

Córdova, que está em greve de fome há mais de 90 dias, busca cumprir sua sentença em sua casa, na cidade de Temuco, para "renovar sua reverência" ou espiritualidade, seguindo os costumes ancestrais da maior comunidade indígena do país.

"Essa demanda também gerou uma situação de tensão com o passar dos dias e não há resposta política", disse à AFP Claudio Fuentes, um acadêmico da Universidade Diego Portales.

Na quinta-feira, o Tribunal de Apelações rejeitou o recurso apresentado em favor do machi, que estava na prisão, mas foi hospitalizado devido aos efeitos de seu protesto.

- Conflito extenso -

Cerca de 700.000 habitantes do país, em uma população total de 18 milhões, se reconhecem como mapuches. Seus níveis de pobreza são o dobro do resto dos chilenos.

Com a chegada dos colonizadores espanhóis ao Chile em 1541 e após sucessivos processos, os mapuches foram relegados a cerca de 5% de seus antigos domínios.

Agrupados em pequenas comunidades, sem espaço para plantar ou criar animais, e divididos, a maioria teve que desistir de seus meios de subsistência tradicionais e migrar para as cidades.

"A superlotação, o nível de pobreza e a produção para autoconsumo não foram solucionados. Os mapuches enfrentaram essa situação de maneira muito desigual", disse à AFP Diego Ancalao, cientista político do povo indígena.

Enquanto isso, Pérez pediu diálogo e afirmou que "este é um conflito que leva muito tempo" e que muitos governos tentaram resolver.

"Não sou ingênuo em dizer que aqui vamos resolver esse problema em um ou três dias, é um processo", disse ele.