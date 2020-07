Adolescente é acusado na Flórida de hackeamento maciço no Twitter

Um americano de 17 anos foi denunciado nesta sexta-feira (31) por 30 acusações de prática de hackeamento da rede social Twitter, que resultou na aquisição fraudulenta de 100.000 dólares en Bitcoins, informou a procuradoria da Flórida.

O jovem "foi o autor do recente ataque ao Twitter", informou o gabinete do procurador estadual em comunicado.

O rapaz, que a AFP prefere não identificar, foi preso na manhã desta sexta-feira em Tampa, na costa oeste da Flórida, onde reside. Ele dirigiu o ataque cibernético perpetrado em 15 de julho nos perfis no Twitter de personalidades proeminentes.

Dois outros jovens foram indiciados por esse esquema pela procuradoria federal da Califórnia: Mason Sheppard, 19 anos, e morador do Reino Unido; e Nima Fazeli, 22, de Orlando, também na Flórida.

No ataque de 15 de julho, hackers apreenderam as contas de personalidades como o magnata Bill Gates e o ex-presidente Barack Obama, escreveram mensagens em seu nome e convenceram as pessoas a enviá-las criptomoedas.

Os cibercriminosos conseguiram arrecadar mais de US$ 100.000 em bitcoins em um único dia.

O ataque "foi projetado para roubar dinheiro de americanos em todo o país, inclusive aqui na Flórida. Essa fraude maciça foi orquestrada bem aqui em nosso quintal, e não vamos aceitar isso", disse o procurador estatal Andrew Warren em comunicado.

"Existe uma falsa percepção na comunidade de 'hackers' criminosos de que ataques como o Twitter podem ser realizados de forma anônima e sem consequências", escreveu o advogado dos EUA David Anderson, na Califórnia.

- Phishing telefônico -

Os hackers que acessaram dezenas de contas de alto perfil no Twitter conseguiram entrar no sistema através de um ataque no qual levaram alguns funcionários a entregar suas credenciais, informou a empresa.

O Twitter disse nesta semana que o incidente de 15 de julho decorreu de um ataque de "phishing por telefone" que confundiu os funcionários sobre a origem das mensagens.

Exemplos de "phishing" são e-mails ou telefonemas que as pessoas recebem onde são solicitadas informações pessoais para uso fraudulento subsequente.

"O ataque consistiu de uma tentativa importante e orquestrada de enganar certos funcionários e explorar vulnerabilidades humanas para acessar nossos sistemas internos", informou a rede social.

Entre as contas pirateadas estão as do candidato presidencial democrata Joe Biden; do ex-presidente Barack Obama; do fundador da Amazon, Jeff Bezos; do diretor da fabricante de carros elétricos Tesla, Elon Musk; e de Bill Gates, fundador da gigante de informática Microsoft.

As contas oficiais da Apple, da Uber e do cantor Kanye West também foram hackeadas.

O ataque cibernético afetou pelo menos 130 perfis do Twitter, com tuítes postados pelos fraudadores.

O Twitter detalhou que os hackers conseguiram enviar tuítes fraudulentos de 45 contas e acessar as mensagens privadas de 36 deles.

Esse incidente renovou as preocupações com a segurança da plataforma, cada vez mais usada como um meio de discutir políticas e relatar assuntos públicos.