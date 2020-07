Argentina estende quarentena; Alemanha oferecerá testes gratuitos

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta sexta-feira, 31, que a extensão na quarentena do país continua até 16 de agosto. Segundo Fernández, "nos últimos 15 dias relaxamos e pensamos que a situação estava contida, mas não está contida". "Está muito longe de ser contida", acrescentou. Segundo o Ministério da Saúde argentino, desde o começo da pandemia do novo coronavírus são 660.840 contaminações e 3.441 mortes no país.



As regiões sob as medidas de quarentena no país estão sujeitas a um "isolamento obrigatório, preventivo e social", e é recomendado que pessoas saiam de suas casas apenas para atividades essenciais.



A Alemanha passará a oferecer testes gratuitos de coronavírus a todos os viajantes que entrarem no país. Todos os viajantes que forem para a Alemanha poderão fazer testes gratuitos de reação em cadeia da polimerase por coronavírus (PCR) até 72 horas após entrar no país, anunciou em comunicado o Ministério da Saúde. "O aumento de casos é um aviso claro. O vírus não tira dias de folga. Portanto, quem retornar de uma viagem deve fazer um teste - voluntariamente e de forma gratuita ", afirmou o ministro Jens Spahn.



Na Alemanha, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o país registrou 210.399 casos de coronavírus, incluindo 9.147 mortes em todo o país



Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, o Estados Unidos registraram o total de 4.542.433 contaminações e 152.940 óbitos, sendo o país que mais registrou casos de covid-19 em números absolutos. De acordo com a universidade, os casos de covid-19 em todo o mundo ultrapassaram a marca de 17.406.644. Já as mortes são mais de 675.213.



Ainda de acordo com a Johns Hopkins, países que registram maior número de infecções por covid-19 em números absolutos, após os EUA, são o Brasil (2.610.102), Índia (1.638.827), Rússia (838.461) e África do Sul (482.169).