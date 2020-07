Pelo menos seis mortos e três desaparecidos após explosão em mina de carvão na Colômbia

Pelo menos seis pessoas morreram e três estavam desaparecidas após uma explosão em uma mina de carvão em El Zulia, nordeste da Colômbia nesta sexta-feira(31).

O secretário de Minas e Energia do departamento de Norte de Santander, Olger López, disse à AFP que "ocorreu uma explosão (...) em uma mina subterrânea de carvão, aparentemente associada ao [gás] metano".

López confirmou que seis trabalhadores morreram e outros três estavam desaparecidos.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou no Twitter que a explosão ocorreu em uma mina chamada El Cedro, que estava "em processo de legalização", e que uma equipe de socorro buscava os desaparecidos.

Embora a Colômbia esteja em confinamento por ordem do governo para conter o avanço do novo coronavírus, a mineração é uma das várias exceções que continuaram a funcionar durante a pandemia.

Nos primeiros seis meses do ano, 80 pessoas morreram em acidentes com minas no país, segundo dados da ANM. Em 2019, foram 82.

Segundo a Federação Nacional dos Produtores de Carvão, a Colômbia é o principal produtor desse mineral na América Latina, o terceiro maior de carvão metalúrgico do mundo e o quarto maior de carvão térmico.