Economia do Canadá avança 4,5% em maio

A economia canadense se recuperou em maio, com crescimento de 4,5%, informou o governo na sexta-feira, após dois meses de quedas acentuadas devido a restrições decorrentes da nova pandemia de coronavírus.

Segundo o instituto oficial de estatística, essa recuperação pode continuar em junho, mês para o qual prevê crescimento de 5%.

No entanto, para o segundo trimestre, estima-se um declínio acentuado. A atividade econômica "permanece 15% abaixo dos níveis pré-epidêmicos de fevereiro", afirmou o escritório de estatística.

A crise da saúde e as medidas aplicadas para conter o vírus causaram uma contração na economia do país norte-americano em março e abril, com quedas históricas no PIB de 7,5% e 11,7%, respectivamente.

O instituto de estatística disse que os dados apontam para uma perda de cerca de 12% do PIB real no segundo trimestre de 2020, em comparação com o primeiro trimestre.

Benoit Durocher, economista do Banque Desjardins, disse que a taxa trimestral anualizada equivale a uma queda de 40%, um indicador ainda pior do que a contração de 32,9% nos Estados Unidos.

Para Royce Mendes, economista do banco CIBC, o dano foi maior na economia canadense porque as autoridades impuseram restrições mais cedo e as mantiveram por mais tempo do que nos Estados Unidos.

A produção em maio aumentou em vários setores, incluindo manufatura, comércio, construção e hospitalidade.