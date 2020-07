Primeiro-ministro do Iraque anuncia eleições legislativas para junho de 2021

O Iraque organizará eleições legislativas antecipadas em 6 de junho de 2021, anunciou o primeiro-ministro Mustafá al Kazimi nesta sexta-feira (31).

Ele havia prometido as eleições para o início de maio, quando assumiu o poder após meses de uma revolta popular contra a corrupção.

"Está marcada a data 6 de junho de 2021 para a realização das eleições legislativas", declarou Kazimi, em um discurso televisionado.

O primeiro-ministro, que é também o chefe dos serviços de inteligência, acrescentou que as autoridades farão "o que for necessário para proteger essas eleições e torná-las um sucesso".

Kazimi chegou ao poder substituindo Adel Abdel Mahdi, encarregado de liderar um governo de transição enquanto as eleições eram organizadas. Novas votações eram uma das demandas da revolta popular que eclodiu em outubro.

As últimas eleições legislativas iraquianas foram realizadas em maio de 2018. As próximas estavam marcadas para maio de 2022, mas o governo concordou em antecipá-las.

Durante meses, centenas de milhares de pessoas invadiram as ruas de Bagdá e outras cidades para exigir o fim do regime e a saída da classe política. Os manifestantes denunciavam a corrupção e o sistema ineficiente de distribuição de postos com base em grupos étnicos ou confessionais.

Para tentar apaziguar a revolta, o governo propôs uma nova lei eleitoral ao Parlamento. A norma foi votada rapidamente, mas especialistas e diplomatas alertam que a seção que detalha as modalidades de voto e as zonas eleitorais ainda não foi finalizada.