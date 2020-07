Irã descarta ataque aéreo no complexo nuclear de Natanz

O acidente de 2 de julho no complexo nuclear de Natanz, no centro do Irã, não foi causado por um ataque aéreo, afirmou um membro de um alto órgão de segurança iraniano, nesta sexta-feira (31).

Em 3 de julho, o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano anunciou que as causas do "acidente" foram estabelecidas mas que, por "razões de segurança", nada seria revelado ao público antes do "momento oportuno".

"O certo é que, do nosso ponto de vista, não se trata de um ataque com drone, míssil, bomba ou foguete", informou a agência oficial Isna nesta sexta, citando Mojtaba Zolnur, presidente da comissão parlamentar de segurança nacional e relações exteriores.

"Há vestígios de uma explosão de elementos no interior (do edifício) mas, enquanto houver uma investigação em andamento, não revelarei os detalhes", acrescentou.

Na noite de 2 de julho, a agência Irna informou que nas redes sociais "algumas contas (não identificadas) do regime sionista haviam atribuído imediatamente o acidente a uma sabotagem israelense".

Segundo a Organização Iraniana de Energia Atômica, o acidente, que ocorreu em um depósito em construção do complexo nuclear, não deixou vítimas nem contaminação radioativa.

Um porta-voz dessa entidade reconheceu "danos significativos" e destacou que o prédio afetado se destinava a produzir "centrífugas avançadas".

Estados Unidos e Israel acusam o Irã de fazer um programa nuclear militar secreto, o que a República islâmica nega. Irã e Estados Unidos estiveram duas vezes à beira de um confronto militar direto desde junho de 2019.

As tensões são tão fortes que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em maio de 2018 do acordo internacional nuclear iraniano assinado em 2015, e restabeleceram várias sanções contra o país.

Após a retirada dos EUA do acordo, o Irã retomou o enriquecimento de urânio em setembro de 2019 no local em Natanz.