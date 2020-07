Casos de coronavírus continuam aumentando na Espanha

O número de novos casos diagnosticados de COVID-19 aumentou notoriamente na Espanha - aponta o balanço publicado nesta sexta-feira (31) pelo Ministério da Saúde, chegando a uma média de mais de 2.000 casos diários nos últimos sete dias.

De acordo com o Ministério, o número de casos diagnosticados na véspera da publicação do balanço subiu para 1.525, um número que não parou de aumentar nas últimas semanas e que estava abaixo de mil na sexta-feira passada.

Nos últimos sete dias na Espanha, o número de casos diagnosticados foi de 14.198, o equivalente a uma média diária superior aos 2.000.

A diferença entre esses dois números, os diagnosticados na véspera e a média diária, deve-se ao fato de as regiões às vezes notificarem alguns casos ao Ministério vários dias depois sua detecção.

As regiões mais afetadas continuam sendo a Catalunha, com mais de 5.000 casos em sete dias, e Aragão, com 2.884. Também se observa um crescimento em Madri (2.074).

No total, desde o início da pandemia, a Espanha acumula mais de 288.000 casos de COVID-19 e 28.445 mortos.