Washington pagará US$ 2,1 bilhões a Sanofi e GSK para desenvolvimento de vacina contra COVID-19

Os laboratórios Sanofi e GSK receberão 2,1 bilhões de dólares do governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento da vacina contra a COVID-19, anunciaram os dois grupos.

A potencial vacina, desenvolvida em conjunto pela francesa Sanofi e a britânica GSK e que, segundo as previsões, deve estar pronta em 2021, foi selecionada pelo programa americano "Operation War Speed", que pretende garantir aos americanos acesso à vacina o mais rápido possível, indicou a Sanofi em um comunicado.

"O governo americano aportará 2,1 bilhões de dólares. Metade do valor servirá para apoiar o desenvolvimento da vacina, com os testes clínicos, e aumentar a capacidade de produção para chegar a 100 milhões de doses inicialmente", informaram as farmacêuticas.

Os recursos servirão, segundo o comunicado, "para ajudar a financiar o desenvolvimento de atividades, garantir a dimensão da produção da Sanofi e da GSK e suas capacidades de produção nos Estados Unidos (...) com um aumento significativo de sua capacidade".

Estados Unidos lideram a lista de países mais afetados pelo coronavírus, com mais de 150.000 mortos.