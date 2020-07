Eurozona tem contração histórica de 12,1% no 2º trimestre

A economia da zona do euro registrou no segundo trimestre de 2020 uma queda histórica de 12,1% do Produto Interno Bruto (PIB), devido às medidas de confinamento adotadas para combater a propagação do novo coronavírus, anunciou nesta sexta-feira Escritório Europeu de Estatísticas (Eurostat).

Esta é "de longe a contração mais importante desde o início da série histórica em 1995", destaca o Eurostat em um comunicado.

A estimativa preliminar se baseia "em dados incompletos" e será objeto de revisões, indica a agência de estatísticas.

Durante o primeiro trimestre de 2020, que marcou o início das medidas de confinamento, o PIB do bloco monetário registrou contração de 3,6%.

No conjunto da União Europeia (UE), o PIB caiu 11,9% no segundo trimestre.

Nos últimos dias foram anunciados resultados trimestrais desastrosos dos países da Eurozona.

Nesta sexta-feira foram divulgadas as quedas expressivas no segundo trimestre das economias da Itália (-12,4%), França (-13,8%) Portugal (-14,1%) e Espanha (-18,5%). Na véspera já haviam sido revelados os dados da Alemanha (-10,1%), Áustria (-10,7%) e Bélgica (-12,2%).

Bruxelas havia alertado no início de julho que os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 seriam "devastadores" para a zona do euro.

A Comissão Europeia antecipa uma recessão sem precedentes em 2020 para o conjunto dos 19 países que compartilham o euro, de -8,7%, antes de uma recuperação de +6,1% em 2021.

O economista Bert Colijn, do banco ING, considerou "impactante" a queda do PIB, mas "totalmente compreensível" após as medidas de confinamento que paralisaram a atividade em quase todos os países europeus.

"Alguns recordes são feitos para que ninguém os supere. É o caso dos gols de Alain Shearer na Premier League, os 100 pontos em um jogo de basquete de Wilt Chamberlain, as vitórias de Eddy Merckx no ciclismo. Ninguém duvida que estes números do PIB no segundo trimestre estarão na mesma lista", afirmou.

Colijn considera que a atividade começou a se recuperar "no final de abril e início de maio, mas é apenas uma melhora mecânica graças à reabertura das lojas e fábricas".

"O mais difícil desta recuperação começa agora", insiste o economista, para quem "uma recuperação em forma de V é praticamente um desejo utópico".

A taxa de inflação na Eurozona aumentou levemente em julho, de acordo com a primeira estimativa anunciada nesta sexta-feira pelo Eurostat.

O índice chegou a 0,4%, contra 0,3% em junho. O dado, no entanto, continua muito longe do objetivo do Banco Central Europeu (BCE), que deseja uma inflação "próxima mas inferior a 2%".

Em maio, a inflação no bloco foi de 0,1%. O resultado, porém, não foi o pior já registrado na zona do euro, que em janeiro de 2015 e em julho de 2009 teve índice de -0,6%, recordou uma fonte do Eurostat.

A inflação subjacente (sem considerar produtos particularmente voláteis como a energia, alimentos, bebidas alcoólicas e cigarro) foi de 1,2% em julho, contra 0,8% no mês anterior.