ExxonMobil anuncia prejuízo líquido de US$ 1,1 bilhão no segundo trimestre

O grupo petroleiro americano ExxonMobil, afetado pela queda nos preços motivada pela pandemia de coronavírus e as medidas de confinamento, anunciou nesta sexta-feira um prejuízo líquido de 1,1 bilhão de dólares no segundo trimestre.

De acordo com a empresa, ajustada por ação a perda foi de 70 centavos.

O faturamento no período caiu 53%, a 32,61 bilhões de dólares.

"A pandemia global e o excesso de oferta no mercado tiveram um impacto significativo em nossos resultados financeiros do segundo trimestre, com preços, margens e volumes de vendas inferiores", disse o CEO da empresa, Darren Woods.

"Reagimos de maneira decisiva, reduzindo as despesas a curto prazo, e continuamos trabalhando para melhorar a eficiência de nossas operações, aproveitando as recentes reorganizações", acrescentou.