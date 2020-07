Nepal volta a permitir acesso ao Everest apesar da incerteza sobre COVID-19

O Nepal voltou a permitir o acesso à sua área montanhosa, mais especificamente ao Everest, para expedições de fim de ano com o objetivo de impulsionar o setor de turismo, apesar das incertezas sobre a pandemia - anunciaram as autoridades nepalesas nesta sexta-feira (31).

As fronteiras foram fechadas em março, pouco antes do início da temporada turística, quando milhares de alpinistas se deslocam para o Himalaia. Essa decisão custou milhões de dólares para a economia do Nepal e causou a demissão de milhares de nepaleses.

O confinamento nacional terminou na semana passada, e o Nepal agora está aberto "para as atividades turísticas, como o alpinismo e as excursões", disse à AFP Mira Acharya, do Ministério do Turismo.

Os voos internacionais para este país devem ser ser retomados após 17 de agosto.

"Seria um alívio se pudéssemos voltar a organizar expedições após uma temporada totalmente virgem na primavera", disse Mingma Sherpa, do Seven Summit, uma das principais empresas deste setor no Nepal.

A "reabertura" da zona nepalesa do Himalaia se dá em um país onde mais de mil casos de coronavírus foram detectados esta semana, totalizando 19.547 desde o início da crise.