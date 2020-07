França registra queda histórica de 13,8% do PIB no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da França registrou uma queda histórica de 13,8% no segundo trimestre devido à pandemia de coronavírus, anunciou nesta sexta-feira o Instituo Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (Insee).

O dado representa uma queda recorde desde o início do cálculo da atividade econômica trimestral.

O instituto revisou a queda do PIB no primeiro trimestre a -5,9%, contra -5,3% anunciado em um primeiro momento.

A queda da atividade no segundo foi, no entanto, inferior ao previsto por analistas e pelo próprio Insee, que projetavam um retrocesso de 17%.

"A evolução negativa do PIB no primeiro semestre de 2020 está relacionada com a interrupção das atividades 'não essenciais' no contexto do confinamento em vigor entre meados de março e o início de maio", afirmou o instituto em um comunicado.

O Insee prevê, no entanto, uma recuperação no terceiro trimestre de +19%.

A queda trimestral mais expressiva do PIB antes da crise do coronavírus havia sido registrada no segundo trimestre de 1968, em consequência da greve geral do mês de maio daquele ano.