Polícia de Portland isola praças de protestos antes da retirada de tropas federais

A polícia de Portland fechou nesta quinta-feira (30) praças e ruas como parte do processo de saída das tropas federais enviadas pelo presidente Donald Trump, cuja presença inflamou os manifestantes contra o racismo na cidade.

Dezenas de agentes fecharam com cordões de isolamento as praças Chapman e Lownsdale, situadas nas cercanias da corte federal e que têm sido cenários de protestos nas últimas semanas, e desalojaram alguns acampamentos erguidos na região.

Cerca de 50 pessoas protestaram durante a manhã contra a medida, criticando a ação policial.

"Que se foda a polícia", "assassinos", "renunciem", gritavam os manifestantes, enquanto outros exibiam cartazes com mensagens como: "isso não é um distúrbio, é uma revolução" e "não deixaremos que a polícia nos detenha".

"Queremos mudar, queremos que algo aconteça", declarou Emily, de 35 anos, que garantiu que a saída das tropas federais não enfraquecerá os protestos.

"Estão substituindo federais por policiais", completou. "Não esperamos nada de diferente esta noite", embora o respeito à ordem ficará sob responsabilidade da polícia do estado de Oregon (oeste), cuja maior cidade é Portland, com cerca de 650.000 habitantes.

O superintendente da polícia, Travis Hampton, afirmou que os agentes não usarão trajes de choque e estarão com uniformes mais "amigáveis", em uma tentativa de mudar o tom dos protestos dos últimos dias, que terminaram em confrontos.

"Estes policiais do estado de Oregon não são fáceis de provocar", declarou em entrevista ao jornal The Oregonian. "Esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior", completou Hampton, deixando entender que a polícia responderá à altura caso a situação se degradar.

O prefeito de Portland, Ted Wheeler, explicou que o isolamento das praças faz parte dos requisitos da polícia estatal para substituir os federais, enviados pelo governo Trump como força de intervenção, após manifestantes vandalizarem a corte federal e outros edifícios próximos.

Mas sua presença agravou a situação, principalmente após a divulgação de vídeos em que é possível ver manifestantes sendo arrastados e presos por agentes não identificados.

- "Fanfarronice política" -

A governadora do Oregon, a democrata Kate Brown, criticou as ações promovidas por Trump no estado.

"Acho que já tivemos fanfarronice política suficiente vinda de Washington", escreveu Brown no Twitter. "O plano do presidente para 'dominar' as ruas das cidades americanas fracassou".

"Hoje, as tropas federais se preparam para deixar o centro de Portland. Protegeremos a liberdade de expressão e o direito a protestar pacificamente", completou a governadora. "Os protestos maciços e não violentos liderados por ativistas do Black Lives Matter inspiraram o país. Vamos trabalhar para tornar realidade esta visão".

De acordo com o acordo de quarta-feira entre as autoridades de Oregon e a administração Trump, as forças federais começaram a se retirar da cidade nesta quinta-feira.

Contudo, a retirada estará condicionada à garantia da segurança do palácio de justiça federal em Portland pelas forças de ordem locais.

"Vamos ver se podem [garantir a segurança da corte federal] hoje e amanhã. Se não conseguirem, mandaremos a Guarda Nacional para lidar com isso", afirmou Trump nesta quinta.

O anúncio da retirada das forças federais não mudou o roteiro dos protestos nos últimos dias, nos quais agentes reprimiram as manifestações com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de bala de borracha, constatou uma equipe da AFP.

"Trazer os federais só colocou mais combustível no fogo, piorou tudo", lamentou Gianna Lawrence, presente na manifestação desta quinta-feira. "Mas eles estando ou não, vamos continuar lutando por justiça".

Os protestos em Portland começaram, assim como no restante do país, após o assassinato de George Floyd, um homem negro morto em 25 de maio asfixiado por um policial branco em Mineápolis.